Diablo 4 è compatibile anche con Steam Deck, la console portatile Valve?

Se siete intenzionati a giocare a Diablo 4 e avete a disposizione anche Steam Deck, è molto probabile che vogliate sapere se l'action RPG firmato Blizzard Entertainment sia compatibile o meno con la piccola console di casa Valve.

Sebbene Diablo 4 non sia previsto su Steam, possiamo confermarvi che gli utenti possono installare il client Battle.net nella modalità desktop del sistema operativo della console portatile e procedere con il download del gioco tramite l'applicazione ufficiale degli sviluppatori. Tale procedura ha funzionato perfettamente nel corso dello Stress Test, ovvero l'ultima sessione di Open Beta che si è tenuta giusto qualche giorno fa e durante la quale molti videogiocatori hanno potuto mettere alla prova il titolo su Steam Deck. Ovviamente bisognerà fare attenzione alle impostazioni grafiche, visto che sarà fondamentale apportare alcune modifiche a risoluzione e dettaglio grafico per avere un framerate stabile senza sacrificare troppo la qualità visiva, compromettendo anche la leggibilità dell'azione a schermo.

Sebbene non vi siano problemi nell'esecuzione del gioco Blizzard su Steam Deck, vi consigliamo però di non procedere con l'installazione di Diablo 4 sin dal day one (o dal primo giorno dell'accesso anticipato). Alcuni prodotti online vantano infatti sistemi di protezione sofisticati che potrebbero non essere compatibili con l'hardware di Steam Deck e portare al ban del vostro account Blizzard. Onde evitare situazioni spiacevoli, quindi, sarebbe opportuno attendere che gli stessi sviluppatori dichiarino ufficialmente la possibilità di giocare senza rischi all'action RPG sulla console portatile.

