Diablo 4: per completare il Battle Pass ci vorranno 80 ore di gioco, dice Blizzard

Diablo 4 sarà il primo capitolo del franchise hack 'n' slash ad incarnare a tutti gli effetti il modello live service. Blizzard ha già anticipato i modi in cui intenderà supportare il gioco post-lancio, incluse le espansioni della storia e gli elementi endgame, e ci parla ora più nel dettaglio del Battle Pass che accompagnerà ogni Season.

Nel corso di un'intervista concessa a MMORPG, il game director Joe Piepiora ha svelato il numero di ore che in media i giocatori dovranno passare in quel di Sanctuary per completare i vari Battle Pass di Diablo 4 e ottenere tutti i contenuti inclusi. Come largamente anticipato da Blizzard, il Battle Pass sarà disponibile sia in forma gratuita che a pagamento, ed in quest'ultimo caso otterrete sin da subito un numero di vantaggi e oggetti extra.

"Ogni stagione presenterà un viaggio stagionale simile a quello di Diablo III", ha affermato Piepiora, che definisce il sistema generale "non del tutto diverso dal formato che avevamo lì e che ci piaceva così tanto". I giocatori avranno bisogno di "circa 80 ore di tempo investito per completare il Battle Pass nella sua interezza", ha poi aggiunto il game director. Per raggiungere il cap del livello 100 in Diablo IV - ha infine precisato - ci impiegheremo un quantitativo di ore leggermente superiore a quello necessario per compeltare il Battle Pass; possiamo ipotizzare dalle 80 alle 100 ore di gioco totali.

In attesa del debutto fissato al 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Diablo 4 dopo averlo provato in fase Beta.