Diablo 4: un concentrato di violenza nel Gameplay Trailer di lancio

Le fiamme dell'inferno ARPG di Diablo 4 incombono su PC e console. In vista del lancio, Blizzard riapre temporaneamente i cancelli di Sanctuarium per mostrare un nuovo gameplay trailer.

Nel filmato, l'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti esplode in un tripudio di sangue, ossa spezzate e brandelli di carne strappati ai demoni di turno che oseranno sfidare la collera dei difensori di Sanctuarium.

Come sperimentato dai tanti appassionati che hanno partecipato al Server Slam di Diablo 4, sin dal lancio avremo modo di acquisire innumerevoli abilità, equipaggiamenti e oggetti speciali cimentandoci in spedizioni da incubo e avventurandoci nelle aree più pericolose delle regioni in cui si suddivide la mappa di Sanctuarium. A prescindere dalle scelte compiute nel corso della ampagna principale e delle attività endgame, starà ai giocatori tracciare il percorso del proprio personaggio e determinare, così facendo, il destino dell'intero mondo di Diablo 4, a patto ovviamente di riuscire a non soccombere all'oscurità e agli spaventosi attacchi di World Boss come Ashava.

Prima di lasciarvi al Gameplay Trailer di lancio, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra guida con trucchi di Diablo 4 tra classi, livelli e boss.