Diablo 4: un concentrato di violenza nel Gameplay Trailer della Stagione del Sangue

Le tante novità vampiresche della Stagione del Sangue di Diablo 4 sono le protagoniste indiscusse del Gameplay Trailer confezionato da Blizzard per immergerci nelle atmosfere a tinte oscure della prossima, attesa fase ingame dell'action RPG.

Con l'ingresso imminente di Diablo 4 nella seconda Stagione, la casa di Irvine ci offre un piccolo ma importante antipasto delle novità che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di questa fase ingame.

Gli esploratori di Sanctuarium che si avventureranno nelle lande insanguinate della Season of Blood dovranno fare i conti con le legioni demoniache di Lord Zir, un tiranno che proverà a soggiogare tutti coloro che oseranno ostacolare i suoi piani di conquista. Il nostro compito sarà perciò quello di fare squadra con Erys e aiutare quest'abile cacciatrici di vampiri a 'pacificare' le aree di Sanctuarium infestate dalle orde di succhiasangue al seguito di Zir.

Per riuscire in questa impresa, il nostro intrepido alter-ego dovrà abbracciare l'oscurità ed evolvere tutta una serie di poteri vampireschi, grazie ai quali poter falciare le orde nemiche servendosi, appunto, di incredibili abilità studiate per infondere originalità all'esperienza ludica di Diablo 4. Nel percorso stagionale delineato da Blizzard troviamo anche gli eventi Blood Harvest, delle attività che verranno aggiunte più avanti nel corso della Stagione 2 che, lo ricordiamo, avrà ufficialmente inizio domani, martedì 17 ottobre, su PC, PlayStation e Xbox. Sapevate che è in arrivo anche la compatibilità di Diablo 4 con Steam Deck?