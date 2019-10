Diablo 4 confermato da una pubblicità di una rivista tedesca?

Gli occhi di una buona parte dei videogiocatori sono puntati sulla BlizzCon 2019, che si preannuncia come una delle più grandi di sempre. Dopotutto, Blizzard deve fare di tutto per ri-acquisire la fiducia dei suoi fan, messa in seria discussione dopo il caso Blitzchung.

L'obiettivo della compagnia, inoltre, è quello di dare vita ad una BlizzCon più entusiasmante di quella dell'anno scorso, ricordata come una delle peggiori di sempre, anche perché è stato teatro della presentazione del bistrattato Diablo Immortal per dispositivi mobili.

A proposito della saga demoniaca: ormai le voci che parlano di un annuncio di Diablo 4 non si contano più sulle dita. Ad alimentarle ulteriormente ci ha pensato la rivista tedesca Gamestar, tra le cui pagine è apparsa una pubblicità del libro The Art of Diablo, in uscita nei primi giorni di novembre. Stando a quanto è possibile leggere, l'art book includerà le illustrazioni di Diablo, Diablo 2, Diablo 3 e Diablo 4... sì, avete letto bene. Come potete vedere in calce a questa notizia, viene chiaramente menzionato anche il quarto capitolo della saga, non ancora annunciato. Si è trattato di un errore di battitura oppure di un'anticipazione involontaria di ciò che verrà presentato alla BlizzCon 2019 dell'1 e 2 novembre? Noi, chiaramente, ci auguriamo che si tratti della seconda ipotesi, ma per il momento non possiamo fornirvi nessuna certezza. Restiamo quindi in attesa dell'inizio della fiera, durante la quale, secondo un insider, verrà annunciato anche Overwatch 2!