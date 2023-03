Diablo 4: il confronto con Diablo 3 evidenzia la grande qualità del gioco Blizzard

Dopo una lunga attesa, Blizzard ha finalmente dato il via all'Open Beta di Diablo 4, aprendo le danze per uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi. Intanto, però, emergono dal Web numerose analisi della versione anticipata del nuovo capitolo di Diablo, che mettono a confronto Diablo 4 con il suo predecessore Diablo 3.

Pur essendovi un ovvio divario tecnico non indifferente, principalmente dovuto dalla data di pubblicazione del sopracitato terzo capitolo (parliamo del maggio 2012, periodo nel quale Diablo 3 arrivò su tutte le piattaforme), Diablo 4 mostra i propri muscoli al mondo intero. Soprattutto, ad aver attirato l'attenzione dei giocatori vi è stato un dettaglio tecnico in particolare, che ha messo in evidenza le qualità della ventura iterazione.

Stiamo parlando della qualità dei modelli dei personaggi, di gran lunga superiore a quella di Diablo 3. È possibile osservare tutto questo già da alcuni dei numerosi screenshot emersi in rete in seguito al via alla versione anticipata del titolo. La Open Beta di Diablo 4 mette in scena tante novità di gameplay rispetto all'early access ma, soprattutto, regala ai nuovi e vecchi giocatori un'esperienza visivamente accattivante.

La nuova fatica targata Blizzard ha tanto ad offrire ai propri utenti, nonostante le ultime ore siano state caratterizzate dalla segnalazione di numerose RTX 3080 Ti danneggiate con Diablo 4. Il team sta già intervenendo per tentare di risolvere il problema il prima possibile. Eppure, l'Open Beta del gioco presente anche diverse problematiche in termini di accessibilità a causa delle lunghe code. Si attende dunque un riscontro ufficiale da parte di Blizzard.

Intanto, però, vi state cimentando in questa nuova avventura? In tal caso, vi invitiamo a recuperare la nostra guida sulle classi, livelli, boss e ricompense di Diablo 4.