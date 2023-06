Diablo 4 ha conquistato Twitch durante l'Early Access, tutti i numeri

Oltre ad aver riscosso un successo notevole tra i videogiocatori che lo stavano aspettando da anni, Diablo 4 è riuscito anche nell'obiettivo di conquistare il pubblico di Twitch.

Blizzard Entertainment ha infatti confermato che nel corso dell'Early Access, ovvero tra il 2 ed il 6 giugno 2023, su Twitch Italia sono stati visti 18 milioni di minuti relativi all'action RPG. Questo ha fatto sì che Diablo 4 fosse in prima posizione dei giochi più visti sulla piattaforma viola. In realtà anche oggi il titolo continua ad andare molto bene sul sito dedicato allo streaming, complice anche la possibilità di riscattare gli esclusivi Twitch Drops di Diablo 4, che ci accompagneranno per le prossime settimane.

Come accennato poco sopra, però, anche al di fuori di Twitch sono stati registrati numeri incredibili, visto che il solo Accesso Anticipato è stato giocato per 93 milioni di ore, l'equivalente di più di 100.000 anni. Diablo 4 si è inoltre aggiudicato il titolo di gioco Blizzard Entertainment più venduto di sempre.

In attesa di scoprire se verranno raggiunti ulteriori record, magari in concomitanza con il lancio della Stagione 1 prossimamente, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate trucchi e consigli per sopravvivere nella modalità Hardcore di Diablo 4.