Diablo 4, cosa aggiunge la 1.2.1 oltre al respec facilitato? Ecco tutte le patch notes

L'utenza si è ormai appropinquata alla conclusione di Diablo 4, uno dei migliori episodi della serie Blizzard e, mentre si continua la scoperta dei contenuti introdotti con la Season 2 del gioco, la software house ha rilasciato alcune informazioni sull'aggiornamento in arrivo per il 31 ottobre: le patch notes della 1.2.1 di Diablo 4 sono qui.

Si sa ormai da diversi giorni che la patch 1.2.1 di Diablo 4 introduce il reset del Tabellone dell'Eccellenza tra le tante novità in approdo, ma qual è l'elenco di migliorie? Nelle ultime ore è sopraggiunta la risposta proprio a questa domanda: Blizzard ha rilasciato l'elenco dei cambiamenti totali per la 1.2.1 di Diablo 4. Tra l'introduzione di un manichino per l'addestramento, il cambio alle Fonti di Sangue per la Stagione del Sangue e molto altro, la lista della patch 1.2.1 è davvero ricca di informazioni.

Qui di seguito vi riportiamo una parte di essa:

Aggiunto il comando "ripristina tutto" ai Tabelloni dell'Eccellenza;

Le Fonti di Sangue ora rilasciano più Sangue Potente

Aggiunte maggiori informazioni alle descrizioni dei Poteri Vampireschi per quel che concerne le migliorie dell'aumento di livello;

Aggiunte ulteriori informazioni alla schermata di potenziamento dei Poteri Vampireschi per comunicare la quantità di Patti necessari e il costo d'attivazione del potere;

L'area di ricerca per tutti i Sussurri che richiedono di trovare e uccidere un mostro specifico è stata ridotta:

Risolto un problema per il quale la lettura dello schermo non leggeva completamente il titolo Plauso dei Cacciatori.

Risolto un problema per il quale il progresso della spedizione Sale dei Dannati poteva ripristinarsi;

Risolto un problema per il quale nella spedizione Pineta dei Sussurri potevano apparire casualmente delle porte in punti non previsti;

Risolto un problema per il quale l'evento Onde di oscurità a volte non forniva in ricompensa Tetri Favori;

Risolto un problema per il quale i benefici dei Santuari non venivano applicati se attivati dalla cavalcatura;

Corretto un problema per cui Varshan poteva smettere di attaccare se il suo percorso veniva ostruito.

Risolto un problema per il quale la progressione poteva venire interrotta durante la missione L'occhio accecato se veniva distrutto da lontano;

Risolto un problema per il quale gli scorpioni non comparivano durante la missione L'ultima goccia se veniva abbandonata e ripresa;

Risolto un problema per il quale era possibile attivare i Ricettacoli dell'Esca di Sangue senza ottenere ricompense in cooperativa locale;

Risolto un problema per il quale il menu del Sigillo di Sangue non era navigabile correttamente con la croce direzionale del controller in alcuni casi;

Risolto un problema per il quale rimuovere un Patto mentre si era nella scheda dei Poteri Vampireschi poteva far funzionare erroneamente le descrizioni dell'equipaggiamento.

In realtà si tratta di una piccolissima parte di quanto presente nelle patch notes ufficiali. Se siete interessati ad approfondire nel dettaglio le migliorie apportate dal venturo aggiornamento, trovate in calce alla notizia il rimando all'elenco completo.