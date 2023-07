Diablo 4: un cosplay di Inarius, l'Arcangelo caduto in disgrazia

La stagione estiva 2023 ha regalato alla community di videogiocatori due dei giochi di ruolo più attesi dell'anno. Uscito con qualche settimana di anticipo, al momento Diablo 4 batte Final Fantasy 16 nella classifica dei titoli più venduti del mese, ma la sfida tra i due titoli è caldissima. Addentriamoci nell'universo del titolo Blizzard.

L'utenza di Diablo 4 festeggia il rilascio della Stagione 1, meglio nota come la Stagione degli Abietti. Se l'avventura principale non bastasse, a Sanctuarium potranno ora essere rinvenuti un totale di 32 differenti Cuori Abietti, suddivisi a loro volta in quattro categorie e che vengono droppati dai nemici Abietti. Questi oggetti garantiscono poteri offensivi, difensivi e i più rari dei misteriosi poteri unici.

A celebrare la nuova stagione di Diablo 4 ci pensa il cosplayer Sameer Bundela, il quale ci offre una spettacolare e fedelissima interpretazione di Inarius, il padre profeta di Sanctuary. Una volta, Inarius era un Arcangelo che serviva Tyrael, l'Arcangelo della Giustizia, durante l'Eterno Conflitto. Divenuto eroe di guerra, si stancò delle battaglie portate avanti per l'eternità e mise in discussione il conflitto. Catturato in battaglia, venne portato come prigioniero negli Inferi Ardenti, dove l'incontro con Lilith cambio per sempre la sua esistenza e l'intero universo di Diablo.

In questo cosplay di Inarius da Diablo 4 possiamo ammirare l'ex Arcangelo, il cui volto oscuro viene nascosto da un cappuccio, impugnare la sua lancia per combattere coloro i quali ostacolano i suoi piani su un altipiano montuoso.