Diablo 4: le creature e le ambientazioni dark di Sanctuary in nuovi artwork

Dopo averci fatto ammirare lo spaventoso design di Duriel e Andariel, gli artisti digitali di Blizzard Entertainment ci riportano a Sanctuary per mostrarci alcuni dei bozzetti preparatori utilizzati per dare forma all'oscuro mondo di gioco di Diablo 4.

Tra lugubri apparizioni di fantasmi, nebbie venefiche che aleggiano su antichi campi di battaglia e demoni scaturiti dalle profondità dell'Inferno, nel plasmare questi inquietanti artwork gli autori di Blizzard confermano di aver tratto ispirazione dalla letteratura e dalla cinematografia horror, ma anche dall'arte gotica e dall'iconografia storica della serie di Diablo.

Il prodotto di questa profonda commistione di esperienze in salsa dark sarà un'avventura dai toni maturi che ci terrà impegnati per un quantitativo indefinito di ore di gioco, tra sfide con i Boss dell'open world che porranno l'accento sulle dinamiche di gameplay in multiplayer e sessioni endgame basate sulle Chiavi dei Dungeon.

A questo punto non ci resta che lasciari alle immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia, ma prima vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra prova su Diablo 4 dalla BlizzCon 2019 realizzata da Tommaso "Todd" Montagnoli per esorcizzare i lunghi mesi d'attesa per l'uscita di quello che, a detta dei suoi autori, rappresenterà il capitolo più ambizioso della serie action ruolistica di Diablo.