Diablo 4: il cuore oscuro dell'open world nel video diario sui segreti di Sanctuarium

Dopo aver solleticato la curiosità degli appassionati con l'annuncio della data dell'Open Beta di Diablo 4, i ragazzi di Blizzard Entertainment pubblicano un nuovo video diario che ci porta a esplorare le lande apocalittiche di Sanctuarium per offrirci un assaggio dell'esperienza open world.

A farci da Cicerone tra i segreti e i misteri oscuri di Sanctuarium troviamo il quartetto di sviluppatori composto dal progettista senior delle missioni Harrison Pink, dal direttore Joe Shely, dal progettista senior Dini McMurry e dal direttore artistico John Mueller.

Gli esponenti dell'azienda di Irvine approfondiscono gli aspetti più dirimenti della direzione artistica di Diablo 4, come il lavoro svolto per caratterizzare le ambientazioni e l'impegno profuso da Blizzard nella realizzazione dell'enorme ambientazione free roaming di Sanctuarium. Non mancano poi degli accenni alle innovazioni nel gameplay di Diablo 4 e degli aneddoti sulla costruzione del mondo di gioco.

Gli spaventosi abomini che affronteremo nei panni del nostro alter-ego saranno la rappresentazione plastica del caos generato dall'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti. Chi si metterà sulle tracce di Lilith dovrà quindi affrontare un numero infinito di demoni e acquisire innumerevoli abilità, sia attraverso l'esplorazione libera di Sanctuarium che cimentandosi in spedizioni da incubo seguendo il percorso narrativo. A prescindere dal sentiero imboccato, starà ai giocatori determinare il destino del proprio personaggio e, con esso, dell'intero mondo di Diablo 4... a patto ovviamente di non soccombere all'oscurità!

A chi ci segue ricordiamo che Diablo 4 è atteso al lancio per il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento sul gameplay di Diablo 4 con le impressioni sul combat system.