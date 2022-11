Diablo 4: la data dell'annuncio sarebbe molto vicina, secondo alcuni rumor

Tra le tante produzioni che i videogiocatori attendono ormai da moltissimo tempo, non possiamo non considerare il già annunciato Diablo 4, attesissima iterazione di un brand videoludico iconico e di altissimo livello. Della futura fatica targata Blizzard non abbiamo ancora molte informazioni a nostra disposizione.

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto dell'arrivo di alcuni inviti alla closed beta endgame di Diablo 4, che però sarebbe stata riservata ad un numero molto ristretto di beta tester. Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse delle nuove voci di corridoio circa il possibile annuncio della data d'uscita di Diablo 4. A confermare e riportare tale voce di corridoio è il noto volto del panorama videoludico internazionale Jez Corden, come riportato dal tweet dell'account Idle Sloth.

A quanto pare, infatti, la data d'uscita dell'ormai attesissimo titolo targato di Blizzard dovrebbe essere rivelata molto presto, durante il corso dei prossimi The Game Awards. Il noto evento videoludico del mese di dicembre, da sempre noto anche come vetrina videoludica per l'annuncio di una lunga serie di produzioni in dirittura d'arrivo o in procinto di essere pubblicate per l'anno che arriva, vedrà - almeno stando a quanto riferito dallo stesso Corden - anche Diablo 4 come produzione di punta dell'intero evento.

"La data di lancio di Diablo 4 arriverà presto. Penso che qualcuno abbia già fatto trapelare i TGA" Sono le affermazioni rilasciate da Jez Corden su Twitter, le quali lasciano presagire - supponendo che siano veritiere al 100% - che nel corso delle prossime settimane arriveranno diversi leak sulla presentazione dell'8 dicembre 2022. Non possiamo dare nulla per scontato, soprattutto in riferimento ai leak dello showcase videoludico, così come ribadito a più riprese circa le dichiarazioni in questione, anche se la fonte è molto attendibile.

Diablo 4 potrebbe essere nuovamente al centro di leak, anche in seguito agli screenshot trapelati della mappa e dell'editor degli eroi. L'attesa attorno a questo nuovo prodotto si fa sentire, soprattutto visto che parliamo di una delle produzioni videoludiche più interessanti del prossimo futuro. Possiamo immaginare che siano in arrivo delle novità circa il lavoro alla cui firma è riportato il nome di Blizzard, sperando che non venga rivelato nulla in anticipo sulla data d'uscita o su alcuni contenuti della produzione.