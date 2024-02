Diablo 4: data e ora della diretta dedicata alle Prove e alle Forche Caudine

In attesa di scoprire quali saranno i contenuti ed il tema della Stagione 4, gli sviluppatori di Diablo 4 hanno annunciato l'arrivo di una nuova Chiacchierata intorno al fuoco, ossia l'evento trasmesso in streaming in cui si parlerà delle prossime novità dell'action RPG.

Stando a quanto dichiarato da Blizzard Entertainment sul portale ufficiale di Diablo 4, la Chiacchierata intorno al fuoco si terrà il prossimo giovedì 29 febbraio 2024 alle ore 20:00 del fuso orario italiano. Nel corso dell'evento, che verrà trasmesso sui canali ufficiali YouTube e Twitch, si parlerà sia delle Prove che delle Forche Caudine, un nuovo contenuto endgame che consiste in spedizioni con caratteristiche speciali che vengono proposte a rotazione dal team di sviluppo.

Per chi fosse curioso di scoprire chi parteciperà all'evento, Blizzard ha fatto sapere che alla diretta saranno presenti il direttore associato della community Adam Fletcher, il direttore di gioco associato Joseph Piepiora e il capo progettista delle classi Adam Jackson.

Vi ricordiamo che sono ancora sconosciuti i dettagli precisi sulla prima espansione di Diablo 4, intitolata Vessel of Hatred ed in arrivo entro la fine dell'anno. In attesa di saperne di più, vi rimandiamo alla nostra intervista agli sviluppatori di Diablo 4 con le prime informazioni sul DLC che segnerà il ritorno di Mephisto.