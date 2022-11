Diablo 4, data d'uscita, apertura dei preordini e Open Beta: un report svelerebbe tutto

La finestra di lancio di Diablo 4 è da tempo fissata in un generico 2023, ma Blizzard Entertainment, che in questi mesi sta conducendo dei test approfonditi con l'aiuto di un ristretto numero di giocatori, non si è ancora espressa sulla data d'uscita precisa. Jez Corden di WindowsCentral, tuttavia, ha provato a restringere il campo.

Secondo il reporter, notoriamente ben informato sui fatti che si verificano dalle parti di Redmond, il lancio di Diablo 4 sarebbe fissato nel corso del mese di aprile 2023. L'informazione gli sarebbe stata rivelata da alcune fonti fidate, le quali gli avrebbero anche parlato di una Blizzard pronta ad imbastire una grossa campagna di marketing a partire dai Game Awards 2022 dell'8 dicembre 2022.

I preordini dovrebbero partire proprio durante la kermesse presentata da Geoff Keighley, con Blizzard che avrebbe intenzione di mettere a disposizione diverse edizioni digitali su Battle.net oltre ad una Collector's Edition in edizione fisica con dei gadget dedicati ai collezionisti e ai fan più appassionati. Il report non si ferma qui, aggiungendo che durante i Game Awards sarebbe previsto anche l'annuncio della data dell'Open Beta di Diablo 4 per febbraio 2023.

Il report di Jez Corden appare senz'altro plausibile, anche perché niente di quanto affermato cozzerebbe con gli scampoli di informazioni già offerti da Blizzard nei mesi scorsi. Si parla già da tempo di un lancio nella prima metà del 2023, inoltre dopo aver condotto molteplici Closed Beta è stata la stessa compagnia di Irvine a dare appuntamento al prossimo anno per un'Open Beta inclusiva per tutti i giocatori. I Game Awards, inoltre, appaiono senza dubbio come il palcoscenico più adatto ad un annuncio di questo tipo. Staremo a vedere.