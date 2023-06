Diablo 4: i dataminer scoprono i primi riferimenti al Livello del Mondo 5

Sebbene non se ne stia parlando molto negli ultimi giorni, il lavoro di ricerca dei dataminer tra i file di Diablo 4 ha già dato qualche frutto. Sembrerebbe infatti che Blizzard Entertainment si stia preparando al primo aggiornamento, il quale dovrebbe introdurre un nuovo livello di difficoltà.

Stando a quanto dichiarato dai dataminer dell'action RPG, sono stati scovati svariati riferimenti al World Tier 5, ovvero il quinto Livello del Mondo che non influenza esclusivamente la difficoltà dei nemici, ma anche le ricompense che si possono ottenere massacrandoli. Sempre secondo le scoperte di questi abili utenti, giocando alla difficoltà più alta dovrebbe esserci anche una buona probabilità che i mostri lascino cadere gemme di livello più alto rispetto a quelle che sono attualmente disponibili, così da potenziare ulteriormente l'equipaggiamento con i loro bonus.

Non è chiaro quando sarà possibile sfruttare questo nuovo livello di sfida, ma si ipotizza che gli sviluppatori vogliano inserirlo nell'aggiornamento in arrivo tra non molto che dovrebbe dare ufficialmente il via alla prima stagione.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che dalle ultime statistiche di Diablo 4 è emerso che i giocatori non amano il PvP. Avete letto anche la nostra guida completa alla modalità Hardcore di Diablo 4?