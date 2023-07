Diablo 4: demoni e sangue nel gameplay trailer della Stagione 1

A poco più di una settimana dal debutto della Stagione degli Abietti di Diablo 4, Blizzard ha deciso di pubblicare un gameplay trailer che illustra brevemente tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento.

In poco più di mezzo minuto, gli sviluppatori dell'action RPG hanno inserito tutte le principali meccaniche e le novità in termini contenutistici della prima stagione. Possiamo ad esempio vedere il nuovo sistema dei Cuori Abietti, meccanica attraverso la quale potremo prima sconfiggere nemici Elite e poi imprigionarne il cuore in un artefatto dopo aver completato uno speciale rituale: alla fine del processo, l'organo del nemico potrà essere trasformato in una gemma e conferire poteri speciali all'equipaggiamento. Nelle sequenze avanzate del trailer possiamo invece vedere le creature che potremo affrontare in un nuovo dungeon, al termine del quale ci aspetterà un boss inedito.

Purtroppo nel video non si possono vedere i nuovi equipaggiamenti unici e leggendari che verranno aggiunti con la futura patch, ma in compenso sulle nostre pagine potete scoprire tutti i dettagli sulle skin incluse nel Battle Pass della Stagione 1 di Diablo 4.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con tutti i consigli su come prepararsi alla Stagione 1 di Diablo 4?