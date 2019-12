Diablo 4: tutti i dettagli sui bonus alle statistiche dell'equipaggiamento

Il sito ufficiale di Diablo 4 si è aggiornato di recente con un lunghissimo post attraverso il quale il lead system designer, David Kim, ha svelato ogni singolo dettaglio sul sistema degli Affissi e sulle tre nuove statistiche del personaggio.

Il team di sviluppo ha infatti la volontà di rendere il gioco molto più profondo e complesso rispetto a quanto visto nel terzo capitolo e, per raggiungere il proprio obiettivo, ha incrementato il numero di Affissi presenti sugli oggetti Magici (blu), Rari (gialli) e Leggendari (arancioni). Gli Affissi sono dei particolari bonus che cambiano per ogni pezzo d'equipaggiamento e possono essere attivati solo ed esclusivamente rispettando alcuni requisiti.

Ecco di seguito le tre nuove statistiche che permettono l'attivazione degli Affissi:

Potere Angelico: aumenta la durata degli effetti benefici come bonus e cure

aumenta la durata degli effetti benefici come bonus e cure Potere Demoniaco: aumenta la durata degli effetti malefici come penalità e danni nel tempo

aumenta la durata degli effetti malefici come penalità e danni nel tempo Potere Ancestrale: aumenta la probabilità di infliggere status alterati attaccando

Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno deciso che i bonus all'attacco saranno presenti solo sulle armi e quelli alla difesa solo sulle armature. Tale sistema dovrebbe rendere più semplice il gioco per i neofiti e permettere build più complesse ai veterani seguendo la filosofia del "facile da apprendere, difficile da padroneggiare".

L'ultima parte del lunghissimo post riguarda la rimozione dei Leggendari Antichi, livello di rarità massima nei precedenti capitoli. In questo caso bisognerà accontentarsi degli oggetti leggendari e, completando alcune attività endgame, potrete avere accesso ad uno speciale consumabile che permette di aggiungere un Affisso ad equipaggiamento non leggendario. In questo modo anche gli oggetti non leggendari avranno un'utilità nelle fasi di gioco avanzate e potrebbero risultare fondamentali all'interno di una specifica build.

In ogni caso si tratta di informazioni da prendere con le pinze, dal momento che lo stesso Kim ha specificato che il gioco è ancora in sviluppo e questi elementi potrebbero subire profondi cambiamenti nei prossimi mesi.

