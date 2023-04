Diablo 4: dettagli su espansioni della storia, endgame e altro: parla Blizzard

Tramite le pagine di Game Informer.com, Blizzard Entertainment svela nuovi dettagli sull'attesissimo Diablo 4, soffermandosi in particolar modo sui contenuti aggiuntivi che andranno ad arricchire l'hack 'n' slash dal punto di vista narrativo e non solo.

Il game director associato di Diablo 4, Joe Piepiora, ha affermato che, sebbene esitante a usare la parola "espansioni", gli aggiornamenti post-lancio del gioco prevedono contenuti aggiuntivi della storia distribuiti trimestralmente che saranno legati a nuove meccaniche e funzionalità. Gli aggiornamenti saranno inoltre accompagnati da un nuovo Battle Pass stagionale, disponibile sia in versione gratuita che premium. Blizzard ha precedentemente confermato che la prima stagione non verrà lanciata il giorno del debutto del gioco e arriverà qualche tempo dopo.

Dopo aver già parlato dell'endgame nelle precedenti occasioni, Blizzard ha trattato nuovamente l'argomento aggiungendo che i giocatori dovranno superare due seri ostacoli quando si avventureranno nei dungeon a difficoltà Incubo. Uno di questi sarà un invincibile pilastro di fulmini che inseguirà costantemente i giocatori per tutto il dungeon, mentre l'altro sarà un'ombra che anch'essa andrà a caccia dei giocatori e, se toccato, oscurerà la loro visione ed evocherà altri nemici. Blizzard ha anche condiviso alcuni nuovi dettagli sugli Helltide, chiarendo che più aree del mondo potranno essere influenzate dall'evento in contemporanea per un periodo di tempo limitato. Nemici più letali si genereranno all'interno dei confini dell'Helltide, incluse versioni rivistate di vari boss.

In paziente attesa del lancio in programma il 6 giugno su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Diablo 4 dopo la prova della Beta.