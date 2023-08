Diablo 4: tutti i dettagli sul primo evento con oro e punti esperienza bonus

In maniera inaspettata, Blizzard Entertainment ha annunciato che sta per iniziare il primo evento di Diablo 4 che consentirà ai giocatori di ottenere alcune risorse aggiuntive per un periodo di tempo limitato.

L'iniziativa in questione prende il nome di Benedizione della Madre ed avrà il via il prossimo venerdì 1 settembre 2023 alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Da questo momento, tutti i giocatori riceveranno un bonus del 25% all'oro e ai punti esperienza ottenuti in qualsiasi situazione: l'evento è valido infatti a tutti i livelli del mondo e coinvolge sia i personaggi stagionali che quelli nel Regno Eterno. Gli utenti potranno approfittare di queste ricompense aggiuntive fino alle ore 19:00 italiane di martedì 5 settembre 2023, ma non è da escludere che prima dell'inizio della Stagione 2 di Diablo 4 assisteremo al ritorno di situazioni simili.

Gli sviluppatori fanno anche sapere che per tutta la durata dell'evento sarà visibile un'icona in prossimità dell'indicatore delle pozioni, così che gli utenti possano sapere se il bonus sia attivo o meno.

In attesa di conoscere quali saranno le prossime grandi novità dell'action RPG Blizzard, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli riguardanti la patch 1.1.3 di Diablo 4.