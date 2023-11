Diablo 4, Diablo Immortal, Overwatch 2: Blizzard è fiera dei suoi giochi

A pochi giorni dalla conclusione della BlizzCon 2023, che ha delineato il futuro dei giochi Blizzad in arrivo da qui al prossimo futuro, la compagnia recentemente acquisita da Microsoft come parte dell'affare Activision parla apertamente di giochi come Diablo 4, Diablo Immortal e Overwatch 2.

In un'intervista concessa a IGN.com, il presidente di Blizzard Mike Ybarra ha riflettuto sull'ultimo anno di Blizzard, ricco di debutti importanti come quelli dei titoli sopracitai, e su cosa accadrà ora che Blizzard è sotto l'ala protettrice di Xbox.

"Direi che sono molto orgoglioso degli ultimi anni e dei giochi che abbiamo pubblicato", ha detto Ybarra riguardo al numero di uscite. "Quando penso a Overwatch 2 e quando penso a [Diablo] Immortal, Diablo 4, penso che questi giochi abbiano costituito dei passi davvero importanti per noi... Quindi per me, il metodo Blizzard è stato ancora molto forte, e lo diventerà ancor di più man mano che aumenteremo l'autonomia e la capacità di dar vita alcune visioni incredibili che loro hanno".

Alla BlizzCon 2023 è salito sul palco anche il leader di Xbox Phil Spencer, è salito sul palco per rivolgersi alla community e assicuare che "il futuro di Blizzard è più luminoso che mai". Le dichiarazioni di Ybarra fanno eco alle ottimistiche parole di Spencer: "Avete sentito Phil [Spencer] nel keynote; il suo obiettivo è consentire la creatività e il tipo di team che definiscono il genere che abbiamo in Blizzard. Il team adora sentirlo, amiamo il suo supporto in questo e abbiamo molti grandi progetti di cui siamo entusiasti".