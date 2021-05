Diablo 4, Diablo Immortal e Overwatch 2, ma non solo: altri giochi in arrivo da Blizzard

Come già ipotizzato in seguito all'avvistamento di diversi annunci di lavoro pubblicati dalla compagnia, sembra proprio che le fucine creative di Blizzard stiano lavorando a pieno regime.

Tra gli studi della software house, gli sviluppatori sono al lavoro su progetti già noti al grande pubblico, tra i quali Overwatch 2, Diablo Immortal e l'attesissimo Diablo 4, ma non solo. A confermare la presenza di ulteriori assi nella manica di Blizzard è stato Ion Hazzikostas, Director per la serie di World of Warcraft.

Intervistato dalla redazione USA di IGN, quest'ultimo ha infatti anticipato che Blizzard sta per fare il suo ingresso in un "periodo entusiasmante". "Penso che Blizzard abbia dei cicli di sviluppo molto lunghi. - ha spiegato - I giochi che realizziamo non sono giochi che si fanno rapidamente in un anno o due. Le persone hanno visto cosa c'è in cantiere per Diablo 4, Overwatch 2, e sono entusiaste per entrambi i titoli... Abbiamo altri progetti in lavorazione, e credo che le persone non dovranno attendere troppo per sapere cosa stiamo combinando, e non vedo l'ora".

Che qualche novità in casa Blizzard possa arrivare in occasione dell'E3 2021? Tra le ipotesi suggerite dai già citati annunci di lavoro del team figura un multiplayer Blizzard AAA, mentre l'avvistamento di file legati a Diablo 4 su PlayStation Store ha aperto la porta alla speranza di rivedere in azione il titolo.