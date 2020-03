Diablo 4: la 'diavolessa' Lilith prende vita in uno straordinario cosplay

Attraverso i suoi profili social, la modella russa Helveiga mostra gli incredibili risultati raggiunti con il suo cosplay di Lilith, la "diavolessa" di Diablo 4 che determinerà i tumultuosi eventi a cui assisteremo nella campagna principale dell'attesissimo action ruolistico di Blizzard.

Nel raccontare l'esperienza vissuta, la modella ha spiegato su Facebook che quella di Lilith "è stata una scelta davvero insolita per un servizio fotografico. Mi sono ammalata per quasi due settimane a causa dell'ipotermia, spero che vi piacciano queste foto inquietanti!".

La tenacia dimostrata dalla ragazza è stata certamente ripagata dagli eccezionali risultati raggiunti con il suo cosplay, sia per la fedeltà estrema agli artwork e alle scene di presentazione di Diablo 4 con protagonista Lilith che, soprattutto, per l'interpretazione fornita e la passione dimostrata. In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso da Helveiga tramite i suoi profili social, con tutte le immagini del set fotografico che la ritrae nei panni della minacciosa Lilith: fateci sapere che cosa ne pensate di questo cosplay.

Già che ci siamo, approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che su queste pagine trovate un nostro approfondimento sulla trama di Diablo 4 con Lilith e la sua storia. Quanto al gameplay del prossimo action GDR di Blizzard in sviluppo su PC e, presumibilmente, su PS5 e Xbox Series X, eccovi invece lo speciale realizzato dalla redazione di Everyeye.it sulla prova di Diablo 4 dalla BlizzCon 2019.