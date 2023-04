Diablo 4, quanto tempo siete disposti ad investirci? Ecco quanto ci vorrà per il Level Cap

Diablo 4 non è fatto per essere abbandonato dopo il termine della campagna principale. Il bello viene dopo, con la progressione verso il level cap e l'endgame. Vi consigliamo di ritagliarvi un bel po' di tempo libero, poiché serviranno un bel po' di ore per raggiungere il livello massimo...

Rispondendo alla richiesta di chiarimenti di un appassionato, Joseph Piepiora, che ha contribuito in maniera decisiva alla lavorazione di Diablo 4 in veste di Associate Game Director, ha spiegato che "ad un giocatore medio serviranno più di 150 ore per raggiungere il livello 100". Insomma, bisognerà falciare e polverizzare un bel po' di demoni prima di raggiungere il massimo livello dell'eroe, un divertimento che tra l'altro potrà essere moltiplicato per cinque, dal momento che al lancio saranno disponibili cinque differenti classi - Barbaro, Druido, Negromante, Incantatrice e Tagliagole.

150 ore possono bastare? In un'altra intervista, i creatori di Diablo 4 hanno anche anticipato la presenza di una sorpresa per tutti coloro che raggiungeranno il livello 100. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Allora continuate a leggere, altrimenti fuggite da questa notizia più rapidamente di un Tagliagole.

Ad attendere coloro che raggiungeranno il livello massimo in Diablo ci sarà un super boss finale, la cui identità è ancora avvolta nel mistero. Gli sviluppatori lo hanno bilanciato affinché sia davvero, ma davvero, impegnativo. Per sconfiggerlo, i giocatori dovranno ottimizzare al meglio la build della propria classe e impegnarsi moltissimo, e ad attendere i vittoriosi ci sarà ovviamente un bottino monumentale.