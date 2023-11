Diablo 4: dal DLC Vessel of Hatred alle novità di gameplay, tante sorprese dalla BlizzCon

In coincidenza della BlizzCon 2023 aperta dal discorso di Phil Spencer, gli sviluppatori di Diablo 4 hanno riaperto una finestra sull'universo a tinte oscure di Sanctuarium per illustrare le ricche novità ludiche, narrative e contenutistiche in arrivo nell'action ruolistico da qui al 2024.

Gli esponenti del team di sviluppo di Blizzard incaricati di arricchire di contenuti il supporto post-lancio partono dalla conferma del ritorno dei Cuori Maligni come Anelli da sbloccare nel corso della Stagione del Sangue di Diablo 4, per poi ricordare i tanti interventi compiuti per ottimizzare e migliorare l'esperienza endgame dell'attuale Stagione.

Sempre dalla viva voce di Blizzard apprendiamo che nella seconda parte della Stagione del Sangue ci saranno ulteriori modifiche e sorprese per i fan di Diablo 4, dalla riduzione del tempo richiesto per la comparsa dei World Boss all'aumento dello spazio dell'inventario, fino ad arrivare alla riformulazione del sistema di crafting e di gestione dell'interfaccia.

Nel corso del panel di Blizzard dedicato a Diablo 4, la casa di Irvine ha inoltre svelato il board game ufficiale di Diablo e, soprattutto, Vessel of Hatred, la prima espansione maggiore che sarà disponibile 'più avanti nel 2024'. Sempre nel corso dei prossimi mesi, e per tutto il 2024, è previsto l'arrivo di una classe personaggio completamente inedita nell'intera IP di Diablo, di una nuova regione esplorabile di Sanctuarium e di tante altre aggiunte, migliorie, ottimizzazioni e sorprese per tutti coloro che vorranno proseguire la propria odissea a tinte oscure nelle lande di Diablo 4 su PC, PlayStation e Xbox. In attesa di ulteriori novità da Blizzard, vi lasciamo in compagnia del teaser trailer di Vessel of Hatred.