Diablo 4: il Druido e l'Incantatrice menano mazzate in nuovi video gameplay

Dopo l'annuncio di Diablo 4 alla BlizzCon 2019, torniamo a esplorare lo spietato universo di Sanctuary con due video gameplay incentrati sulle Classi Personaggio del Druido e dell'Incantatrice.

Il nuovi filmati pubblicati dai colleghi di Game Informer, che si sommano al recente video del Barbaro di Diablo 4, ci permettono di sfogliare l'ampio catalogo di attacchi, abilità e stregonerie che riusciremo a sbloccare nel corso dell'epopea horror fantasy che ci attende prima di raggiungere l'endgame del nuovo Diablo.

Chi indosserà i panni dell'Incantatrice, ad esempio, potrà attingere a un ricchissimo bagaglio di magie che comprenderà incantesimi per bruciare, folgorare e congelare le creature che oseranno sfidarla. Il Druido, ovviamente, non sarà da meno della sua "collega" e farà di tutto per ricavarsi una strada tra i tessuti molli dei suoi avversari dilaniandoli con gli artigli e le zanne della creatura di cui, da buon mutaforme, potrà assumere le sembianze in ogni momento della partita.

Gli ultimi video gameplay di Diablo 4 ci aiuteranno a ingannare l'attesa per l'uscita di questo ambizioso action ruolistico, atteso su PC, PS4, Xbox One e forse PS5 e Xbox Scarlett in un periodo compreso tra la fine del 2020 e la morte termica dell'universo (!!!), o almeno questo è quanto "suggerito" dai vertici di Blizzard informandoci che, purtroppo, bisognerà pazientare ancora a lungo prima di assistere al lancio di Diablo 4.