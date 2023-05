Diablo 4, il Druido è scarso? Per Blizzard è in realtà una delle classi più forti

Il recente Server Slam di Diablo 4, che Blizzard Entertainment ha condotto per mettere sotto torchio i sistemi e l'infrastruttura di gioco, non ha fatto cambiare idea ai giocatori che bollano il Druido come la classe meno performante del lotto.

Anche il Barbaro ha catalizzato qualche lamentela per la sua presunta inefficacia in combattimento, ma in questo caso Blizzard ha già promesso un potenziamento al lancio. Discorso a parte per il Druido, che secondo gli sviluppatori non ha bisogno di ulteriori interventi, essendo, in realtà, sarebbe una delle classi più forti di Diablo 4.

A dichiararlo è stato Joe Piepiora, Associate Game Director di Diablo 4, nel corso di un'intervista concessa alla testata tedesca GameStar. Durante la chiacchierata con i nostri colleghi, il creativo ha riferito: "In realtà, il Druido è una delle classi più forti, quantomeno nei nostri test interni. I giocatori non hanno ancora avuto modo di saggiare il pieno potenziale del Druido nelle precedenti Beta".

Che il Druido non abbia ancora mostrato tutto il suo potenziale, è senz'altro vero. Durante la Beta, ad esempio, i giocatori non avuto potuto utilizzare l'abilità Animal Blessing poiché la quest che permette di sbloccarla era inaccessibile. Per saggiare la vera forza del Druido e dare un giudizio definitivi dovranno dunque attendere necessariamente il lancio definitivo del gioco, che ricordiamo essere previsto per il 6 giugno su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Anche i Negromanti sono stati oggetto d'attenzione da parte di Blizzard: durante il Server Slam sono stati potenziati un pochino dopo il corposo ridimensionamento che avevano ricevuto dopo la Beta di marzo, dove si erano effettivamente mostrati fin troppo forti.