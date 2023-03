Diablo 4: dungeon troppo simili tra loro? Le mappe a confronto

L'Open Beta di Diablo IV ha permesso ai fan di avere un primo assaggio dell'atteso Action/RPG di Blizzard Entertainment, ma non sono mancati gli inconvenienti. Oltre al fatto che Diablo 4 sembri bruciare alcune schede grafiche su PC, diversi giocatori non sarebbero rimasti soddisfatti dalla struttura dei dungeon.

Queste specifiche aree dell'opera vengono generate in maniera procedurale, cosa che tecnicamente dovrebbe garantire sempre una certa varietà in termini di gameplay ed esplorazione, tuttavia su Reddit viene fatto notare come le mappe dei dungeon tendano tutte ad assomigliarsi fortemente tra loro nonostante la meccanica alla loro base dovrebbe smorzare ogni forma di ripetitività.

Oltre a mettere a confronto i layout di dungeon differenti, l'utente Hanseshadow, che ha dato il via al thread, evidenzia che tutte abbiano non solo un design ben poco diversificato, ma anche con diversi tratti in comune: ad esempio, l'esplorazione parte sempre dalla parte inferiore della mappa, i punti d'interesse tendono ad essere sempre uguali, ed il boss è posto sempre al centro del dungeon. Ciò semplificherebbe molto l'esplorazione rendendola non solo meno stimolante, ma per l'appunto anche ripetitiva. Diversi utenti tra i commenti hanno condiviso le osservazioni di Hanseshadow, manifestando le loro perplessità in merito all'attuale struttura del gioco.

E' bene in ogni caso specificare che si tratta pur sempre dei contenuti dell'Open Beta e non è da escludere che il gioco completo offra molta più varietà in tal senso, con gli sviluppatori che potrebbero inoltre prendere nota dei feedback per migliorare ulteriormente il prodotto in vista della sua uscita, fissata al 6 giugno 2023 su PC e console PlayStation e Xbox.

Avete notato anche voi dungeon dalla struttura ridondante giocando la beta? Nel frattempo non perdetevi il gameplay trailer dell'Open Beta di Diablo 4, che offre un assaggio di ciò che i giocatori possono attendersi con la versione di prova.