Diablo 4 ha dungeon tutti uguali? Blizzard non ci sta e reagisce alle critiche

Ha fatto discutere la possibilità che Diablo 4 possa avere mappe troppo simili tra loro, almeno stando alle mappe dell'Open Beta confrontate dai giocatori. Il design degli scenari ed i loro punti chiave tenderebbero ad essere tutti molto simili tra loro, e non hanno dunque mancato di generare qualche malcontento tra i fan.

Tuttavia Blizzard Entertainment invita alla calma e sottolinea che quanto visto nella prova è solo una piccola parte del gioco completo. Per questo motivo, dunque, è ancora troppo presto per trarre conclusioni concrete, almeno stando al pensiero di Rod Fergusson, general manager di Diablo, espresso ai microfoni di Gamesradar. "Abbiamo ascoltato i feedback, ed il fatto che è quanto mostrato è solo un sottoinsieme di tutti i dungeon del gioco, dunque non giudicate troppo velocemente", sottolinea Fergusson, aggiungendo inoltre che "in termini di prospettiva live service, continueremo ad aggiungere non solo più dungeon, ma anche più tipologie degli stessi, dunque vedrete grandi cambiamenti in termini di varietà".

Fergusson specifica inoltre che con i dungeon base di Diablo IV sono state poste delle basi per i ben più complessi ed elaborati Nightmare Dungeons, i quali offriranno una quantità ancora più consistente di obiettivi, contenuti e sfide. In merito alla loro presunta similitudine ha detto la sua anche il game director Joe Shely, che ricorda la presenza di oltre 100 dungeon nel titolo completo e che l'Open Beta ha trattato soltanto uno dei cinque scenari principali dell'avventura. Insomma, Blizzard assicura che l'apparente ridondanza delle ambientazioni viste nella beta non si riscontrerà una volta che la versione definitiva sarà disponibile sul mercato il prossimo 6 giugno, su PC e console PlayStation e Xbox.

Blizzard ha inoltre confermato che il Barbaro di Diablo 4 riceverà un buff, con questa specifica Classe destinata dunque a divenire più forte rispetto ad ora.