Diablo 4: quanto durerà la Stagione 1 del gioco Blizzard?

Nel corso della serata sono stati finalmente annunciati tutti i dettagli in merito alla Stagione 1 di Diablo 4, che avrà inizio tra pochi giorni e porterà nuovi contenuti dell'action RPG di Blizzard. Ma quanto tempo durerà la Stagione degli Abietti?

Il team di sviluppo non ha svelato il numero esatto di giorni, ma ha confermato che le stagioni di Diablo 4 avranno una durata di tre mesi e, come si può vedere anche nelle immagini promozionale, di circa 100 giorni. Dal momento che la prima stagione avrà inizio il prossimo 20 luglio 2023, possiamo ipotizzare che la Stagione 2 inizierà nella seconda metà di settembre 2023 o, nella peggiore delle ipotesi, ad inizio ottobre.

Per chi non fosse solito giocare prodotti a sviluppo continuo, si tratta della durata più comune delle stagioni, ma non è da escludere che in futuro potremo assistere all'arrivo di aggiornamenti stagionali più brevi o più longevi in base alle esigenze della software house.

In attesa di poter scoprire il numero esatto di giorni che caratterizzeranno la durata della prima stagione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come sbloccare i World Boss di Diablo 4 e sapere a che ora compaiono.