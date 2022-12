Diablo 4: c'è una fiala di sangue finto tra i doni del contest 'infernale' di Lilith!

Mentre fervono i preparativi per l'atteso show dei The Game Awards 2022, Blizzard Entertainment riapre una finestra sulla dimensione a tinte oscure di Sanctarium per lanciare un contest negli Stati Uniti con tanti gadget a tema Diablo 4.

Dietro all'annuncio ufficiale di Diablo 4 prima dei Game Awards 2022 si celava perciò questa nuova iniziativa promozionale organizzata in collaborazione con Fooji e Doordash. Il contest, lo ricordiamo, coinvolge solo ed esclusivamente il pubblico americano e, nella fattispecie, coloro che risiedono nelle aree metropolitane di Los Angeles, New York, Philadelphia, Chicago e San Francisco.

Chi desidera partecipare al contest deve retwittare il post social di Blizzard che trovate in calce alla notizia, premurandosi di inserire nel proprio messaggio "#LilithIsComing + #DiabloPromo". Tra i premi messi in palio dall'azienda di Irvine spicca un cofanetto 'infernale' di Lilith contenente una T-shirt firmata, un cappuccio demoniaco, dell'incenso, un supporto per candele, una fiala di sangue finto (!!!) e dei codici Battle Net utilizzabili per riscattare un buono da 25 dollari.

In attesa di scoprire se Lilith parteciperà o meno ai The Game Awards 2022, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro ultimo speciale su Diablo 4 e le prime impressioni sul combat system.