Diablo 4, Open Beta al via: c'è una grande novità di gameplay rispetto all'early access

Al netto delle lunghe code e dei problemi previsti da Blizzard per l'enorme afflusso di giocatori, l'Open Beta di Diablo 4 parte ufficialmente su PC e console. Stando a Rod Fergusson, ci sarà una grande differenza tra la prova in accesso anticipato e l'attuale fase di beta testing a porte aperte.

L'alto dirigente di Blizzard è intervenuto sui social per fare chiarezza sui contenuti dell'Open Beta di Diablo 4; l'ex boss di The Coalition si è soffermato su uno degli aspetti più importanti di questa fase di test, ovvero sui cambiamenti effettuati dalla casa di Irvine nel gameplay della versione early access che ha coinvolto nei giorni scorsi gli utenti in preordine.

Nel rispondere a uno dei tanti appassionati desiderosi di capire quali cambiamenti sono stati effettuati da Blizzard rispetto ai precedenti test, Fergusson ha specificato che "per l'Open Beta di Diablo 4 abbiamo aumentato il drop rate, in modo tale da offrire un'esperienza più completa e poter effettuare dei test migliori durante questa fase".

Chi esplorerà Sanctuarium nel corso dell'Open Beta, di conseguenza, potrà sperimentare un gameplay dalla progressione 'velocizzata', in modo tale da offrire a Blizzard tutti gli strumenti di analisi necessari per impostare il drop rate finale di Diablo 4. Da sempre uno degli aspetti più importanti dell'intero impianto ludico della serie di Diablo, il drop rate è un parametro fondamentale e, proprio per questo, Blizzard guarda all'Open Beta come al perfetto banco di prova per sperimentare ogni possibile soluzione riguardante la percentuale e il quantitativo di armi ed equipaggiamenti ottenuti dagli avversari appena sconfitti, come pure dagli scrigni e dagli elementi distruttibili dello scenario.