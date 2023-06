Diablo 4 early access: problemi di log-in su PS5 e PS4, Blizzard in azione

Ci siamo, l'Early Access di Diablo IV ha preso ufficialmente il via su tutte le piattaforma per chi è in possesso della Deluxe o Ultimate Edition del nuovo Action/RPG di Blizzard Entertainment. Non tutto però è andato per il verso giusto, quantomeno sulle piattaforme PlayStation.

Diversi giocatori PS5 e PS4 hanno infatti segnalato l'impossibilità ad accedere alla partita a causa di un errore di licenze non riconosciute: la comparsa su schermo del Codice 315306 recita "impossibile trovare una licenza valida per Diablo IV", impedendo dunque l'avvio del gioco. Molti utenti hanno già segnalato la situazione a Blizzard, che attraverso i propri forum ufficiali ha parlato della questione: "Abbiamo visto le segnalazioni da parte degli utenti PlayStation in merito ad errori di licenze invalide. Il team si sta già occupando della questione e vi aggiorneremo non appena avremo più informazioni", ha dichiarato il community manager di Blizzard.

Una soluzione al problema dovrebbe dunque arrivare a breve, mentre nel frattempo non sembrano esserci segnalazioni in merito ad eventuali crash o problemi dei server. Nel frattempo, però, alcune soluzioni alternative sembrano rivelarsi efficaci per arginare l'inconveniente: c'è ad esempio chi è riuscito infine ad accedere cancellando e reinstallando il gioco, mentre un altro metodo, seppur sulla carta meno allettante, consiste nell'acquistare sul PlayStation Store il Coin Pack al prezzo di 1,99 euro, che rinnova le licenze e permette così di accedere a Diablo IV.

Negli ultimi giorni Blizzard si è detta pronta a gestire il lancio di Diablo 4, pur mettendo in conto la possibile comparsa di problematiche come appunto in questo caso. Intanto non sono mancate polemiche sul costo delle microtransazioni cosmetiche di Diablo 4, più elevati di quanto atteso.