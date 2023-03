Diablo 4: early download della Open Beta disponibile, migliorie per code e bug

A seguito del successo della Closed Beta di Diablo 4, sono tanti i giocatori che non vedono l'ora di lanciarsi nei meandri di Sancturium per scoprire gli oscuri segreti del nuovo hack 'n' slash di Blizzard. Fortunatamente, l'Open Beta del gioco è ormai dietro alle porte.

Se siete interessati a provare con mano il promettente action game in arrivo il 6 giugno, potete già da ora procedere con l'early download della Open Beta che si sbloccherà venerdì 24 marzo e che durerà fino a domenica 26 marzo. A confermarlo è il tweet di Blizzard che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Nel frattempo sono state pubblicate le patch notes della patch l'open beta di Diablo 4, con cui Blizzard ha confermato di avere introdotto alcuni fix relativi a problemi tecnici. La software house ha lavorato per accorciare i tempi di attesa delle lunghe code che si sono presentate in fase di Closed Beta, e dovrebbe quindi essere meno frustrante cercare di partecipare ad una sessione. L'aggiornamento andrà inoltre a ridurre il numero di bug e crash e a risolvere un particolare problema su console per cui il secondo giocatore in co-op in splitscreen non poteva entrare in partita durante il prologo. Per ulteriori dettagli potete visitare questo indirizzo.

Blizzard ha reagito alle critiche secondo cui i dungeon di Diablo 4 sarebbero tutti uguali.