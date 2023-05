Diablo 4, errore clamoroso di Blizzard: qualcuno ha già ricevuto la Collector's Edition

Nel corso delle ultime ore, sui social stanno spuntando i video di unboxing delle Collector's Edition di Diablo 4 e, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di copie trafugate.

Ci dev'essere infatti stato un grosso errore nel centro di distribuzione dei prodotti in quel di Blizzard Entertainment e alcune Collector's Edition sono state spedite con largo anticipo. Come mostrato dagli utenti che hanno ricevuto già l'esclusiva edizione del titolo, sulla scatola è chiaramente scritto che è vietata la spedizione prima del 1 giugno 2023 ed è quindi tutto frutto di un errore.

In ogni caso non si tratta di un grosso problema per gli sviluppatori, dal momento che nel caso di Diablo 4 la grossa scatola si limita a contenere un gran quantitativo di elementi da collezione ma non include anche una copia del gioco, quindi è impossibile che qualcuno possa mettere le mani sull'action RPG prima del previsto e magari spifferare dettagli grazie al datamining.

Prima di lasciarvi al video unboxing della costosa edizione del gioco, vi ricordiamo che è in arrivo un livestream incentrato su Stagioni e Battle Pass di Diablo 4. Sulle nostre pagine potete trovare anche un breve video che mostra alcune skin per le cavalcature di Diablo 4, le quali saranno personalizzabili.