Diablo 4 esce nel 2023: presentato il Necromante, la quinta e ultima classe

Dopo aver annunciato la svolta free-to-play di Overwatch 2, Blizzard Entertainment ha approfittato del palcoscenico dell'Xbox & Bethesda Showcase per mostrarci nuovamente - e in maniera estensiva - Diablo 4.

Il segmento dedicato a Diablo 4 è stato suddiviso in due parti ben distinte. Durante la prima, è stata presentata la quinta e ultima classe, la Necromante, che va ad unirsi alle già note Barbaro, Druido, Tagliagole e Incantatrice. La combattente debutterà nel quarto capitolo della serie portando con sé nuove meccaniche, inclusa l'inedita abilità Libro dei morti, che le offrirà una maggiore libertà nella personalizzazione delle proprie armate non-morte.

La seconda ha invece offerto un vasta panoramica sul gameplay di Diablo 4 (catturato su Xbox Series X), concentrandosi su elementi come la personalizzazione del personaggio, l'open world, le funzionalità social legate al mondo condiviso e l'end game. La nuove versione di Sanctuary è stata descritta come gigantesca, con oltre 140 dungeon, dozzine di missioni secondarie, giganteschi boss e Roccaforti da conquistare e convertire in avamposti alleati.

La ricca presentazione di Diablo 4 si è infine conclusa con la conferma della finestra di lancio, che corrisponde ad un generico 2023.