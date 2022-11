Diablo 4 esce davvero ad aprile? Mike Ybarra mette in guardia dai leak

Le ultime, importanti anticipazioni su data d'uscita, preordini e Open Beta di Diablo 4 non potevano passare inosservate dalle parti di Blizzard Entertainment. A poche ore dai leak, ecco arrivare sui social la risposta (seppure indiretta) di Mike Ybarra, il massimo dirigente della software house di Irvine.

Riaffacciandosi sulle pagine del suo profilo Twitter personale, il presidente di Blizzard Entertainment ha così deciso di rivolgere un appello a tutti coloro che stanno seguendo con crescente interesse le ultime anticipazioni riguardanti Diablo 4.

Pur senza citare apertamente il report pubblicato di recente dal giornalista Jez Corden di WindowsCentral, Ybarra invita tutti gli appassionati di Diablo 4 a "non credere a tutto ciò che leggete": l'esponente di Blizzard, di conseguenza, esorta i giocatori a non dare per scontate le conclusioni a cui è giunge Corden nel suo ultimo editoriale.

Sulla scorta delle indicazioni offertegli dalle sue 'gole profonde', il noto giornalista e insider di WindowsCentral ritiene infatti che Diablo 4 sia destinato ad approdare su PC e console nel corso del mese di aprile 2023; l'annuncio della data di lancio dovrebbe avvenire nella cornice dei The Game Awards 2022 dell'8 dicembre, con tanto di conferma dell'avvenuta partenza dei preordini e di reveal per la fase di Open Beta di Diablo 4 che, a detta sempre di Corden e delle sue fonti, sarebbe prevista per febbraio.