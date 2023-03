Diablo 4 esce anche su Nintendo Switch o solo su PC, PlayStation e Xbox?

Diablo 4 esce il 6 giugno 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S: il gioco Blizzard arriverà anche su Nintendo Switch o il gioco resterà confinato agli ecosistemi PC, Xbox e PlayStation? Proviamo a fare chiarezza.

Al momento, Activision e Blizzard non hanno mai annunciato l'arrivo di Diablo 4 su Nintendo Switch e non ci sono indiscrezioni o rumor in tal senso, il gioco è previsto solamente per le piattaforme citate in apertura. Questo però non vuol dire che in futuro Diablo 4 non possa effettivamente uscire sulle console della famiglia Nintendo Switch o magari sul prossimo hardware della casa di Kyoto, in una sorta di riedizione "Definitive Edition" con nuovi contenuti o con la prima espansione (mai annunciata) inclusa nel pacchetto.

Non c'è però nulla di sicuro, dunque Diablo 4 potrebbe uscire su Switch dopo il lancio delle versioni PC, PS4, PS5 e Xbox, così come potrebbe non arrivare mai su altre piattaforme, non ci resta che attendere comunicazioni in merito da parte del publisher per scoprirlo. E' vero che Diablo III è uscito su Nintendo Switch come parte del pacchetto Eternal Collection, la speranza dunque è che anche il sequel possa effettivamente essere pubblicato sulla console ibrida.