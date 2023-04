Diablo 4 è esclusiva Xbox? Facciamo chiarezza, c'è molta confusione

Diablo 4 è una esclusiva Xbox? E' una domanda che ci viene posta spesso nei Q&A o sulle pagine social di Everyeye, segno di come la questione esclusiva/non esclusiva non sia chiara per tutto, per questo abbiamo pensato di far luce sull'argomento.

Iniziamo dicendo che Diablo 4 non è esclusiva Xbox e in realtà non è esclusiva di nessuna piattaforma: il nuovo gioco di Activision Blizzard esce il 6 giugno 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, dunque non c'è alcun tipo di esclusiva, neanche temporale, legata al gioco.

Il dubbio nasce dal fatto che in molti considerano già Diablo 4 un gioco targato Microsoft e dunque si pensa ad una possibile esclusiva, ma di fatto l'IP è ancora di proprietà di Activision Blizzard e Microsoft non è in alcun modo coinvolta nel publishing del gioco, almeno fino a quando l'acquisizione di Activision Blizzard King verrà completata.

Per lo stesso motivo Diablo 4 non uscirà a lancio su Xbox Game Pass o PC Game Pass, non si tratta di una esclusiva Microsoft e non ci sono piani per aggiungerlo al day one sul servizio in abbonamento della casa di Redmond. Volete giocare prima dell'uscita? Ecco quando inizia l'accesso anticipato di Diablo 4.