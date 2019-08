In attesa di Diablo 4, ora grazie a un fan il primo Diablo è giocabile su browser

Dopo la mezza delusione di Diablo Immortal, i fan non vedono l'ora che venga annunciato da Blizzard un nuovo capitolo della saga, ma nell'attesa, un buon modo per ingannare il tempo può essere un bel tuffo nella nostalgia.

Il primo videogame della serie è infatti ora giocabile anche attraverso un semplice browser di internet, grazie al lavoro di un fan che è riuscito a creare una versione web di Diablo utilizzando il codice sorgente del gioco (per cui il rovescio della medaglia è che al momento non è sicuro che Blizzard decida di farlo restare online per molto tempo).

Si tratta però della versione shareware del gioco, che sbloccherà dunque solo una piccola porzione di Diablo. Per chi possedesse il titolo originale, o acquistasse il primo Diablo su GOG, è prevista la possibilità di caricare un determinato file sul web browser e sbloccare il gioco completo.

Diablo uscì nell'ormai lontano 1996 e divenne ben presto una pietra miliare del genere dei GDR. Da allora ne sono stati sviluppati altri due episodi, l'ultimo dei quali risalente a Maggio 2012 (potete approfondire nella nostra recensione di Diablo 3).

Il quarto capitolo del gioco non è stato ancora annunciato, anche se secondo gli ultimi rumor, Diablo 4 potrebbe uscire su PS5 e Xbox Scarlett.