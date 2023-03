Diablo 4, fate spazio in memoria: svelato il peso della Beta su PS4 e PS5

🚨 Diablo® IV - Open Beta



🟨 Download Size :

- PS4 : 36.913 GB

- PS5 : 76.597 GB



🟩 EA Pre-Load Now Available / March 22 at 9AM PDT For Open Beta



🟦 Beta Time :

- EA : March 17 at 9AM PDT / March 20 at 12PM PDT

- OB : March 24 at 9AM PDT / March 27 at 12PM PDT



🟥 #DiabloIV pic.twitter.com/Q9yKbTTwwt