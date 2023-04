Diablo 4: una feature richiesta a gran voce non sarà presente al lancio

Ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Diablo 4 e gli sviluppatori si stanno sbottonando su alcuni dettagli dell'attesissimo action RPG. A tal proposito, è stato confermato ufficialmente che un'opzione particolarmente amata dai fan non sarà presente al momento del lancio.

Stiamo parlando della cosiddetta overlay map, ovvero la possibilità di tenere una versione grande e semi-trasparente della mappa a schermo per rendere la navigazione di mappa e dungeon più agevole, soprattutto quando vi sono bivi e percorsi complessi. Sfortunatamente, Diablo 4 non supporterà questa feature al momento dell'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi e a confermarlo è stato Rod Fergusson, responsabile dell'IP presso Activision Blizzard. Non è chiaro se prima o poi sarà possibile utilizzare l'overelay map grazie ad un aggiornamento post-lancio, ma è probabile che gli sviluppatori ascolteranno i feedback dell'utenza e si comporteranno di conseguenza.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Diablo 4 è entrato in fase Gold e si prepara per il lancio, fissato al prossimo 6 giugno 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

