Diablo 4: finire il Battle Pass non basta per acquistare oggetti dallo store, è polemica

Dopo le pesanti critiche per le modifiche apportate al bilanciamento di Diablo 4, Blizzard è costretta ad affrontare una nuova ondata di polemiche a causa della gestione del Battle Pass della Stagione 1 e della valuta in-game che si ottiene completandolo.

Il Battle Pass da $10 proposto ai giocatori di Diablo 4 consegna 666 monenete Platinum in totale, una cifra in linea con il contesto infernale della serie e una trovata di marketing che Activision-Blizzard ha utilizzato anche nell'annuncio delle entrate generate dall'hack and slash durante il periodo di lancio.

Una trovata simpatica, ma non abbastanza da non far infuriare quei giocatori che si sono accorti che completare il Battle Pass non basta per permettersi un singolo oggetto dal negozio in-game, dove l'oggetti estetico più economico costa 800 Platinum. A differenza di altri giochi live service (sebbene in questo caso stiamo parlando di un titolo venduto a prezzo pieno), il Battle Pass di Diablo 4 non include nemmeno una valuta virtuale sufficiente per ottenere il Battle Pass della Stagione successiva, che dovrebbe costare 1.000 Platinum. Tanto per tracciare un parallelo con un altro titolo di Activision che integra il modello dei Battle Pass, possiamo citare Call of Duty Warzone, che invece consente a chi completa il percorso di una Stagione di sbloccare il Battle Pass della Stagione successiva.

Blizzard ha intanto confermato che un fix risolverà il problema dei Battle Pass di Diablo 4 acquistati per sbaglio.