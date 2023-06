Diablo 4: in quanti hanno già finito la storia? Sorprese e conferme da Blizzard

In quanti hanno già completato la campagna principale di Diablo 4 per immergersi nell'endgame e partecipare alle attività più difficili del kolossal ARPG di Blizzard? La casa di Irvine fornisce degli interessanti spunti di riflessione sul numero di esploratori di Sanctuarium che hanno raggiunto i titoli di coda.

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi colleghi, il Game Director Joe Shely ha tratto spunto dalle 'statistiche interne' di Diablo 4 per sottolineare come "la maggioranza assoluta dei giocatori di Diablo 4 non ha ancora finito la storia. Eppure, molti appassionati giocano a un ritmo davvero elevato, specie mentre affrontano i dungeon".

A detta dell'esponente di Blizzard, quindi, i giocatori che hanno contribuito al lancio da record di Diablo 4 si stanno prendendo tutto il tempo necessario per godersi appieno la ricca esperienza ludica, narrativa e contenutistica offerta dalla campagna principale. A determinare il basso tasso di completamento della storia troviamo anche l'interesse della community per le attività open world e i dungeon di Diablo 4, due aspetti che contribuiscono certamente a 'rallentare' la progressione della campagna principale e a garantire una longevità così elevata all'ultimo action ruolistico di Blizzard.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Diablo 4, uno dei migliori episodi della serie Blizzard.