Diablo 4: fisica delle armi e oggetti leggendari nel nuovo aggiornamento sullo sviluppo

Il consueto aggiornamento trimestrale pubblicato da Blizzard ci consente di dare un ulteriore sguardo ai contenuti e ai progressi di Diablo 4. Questa volta gli sviluppatori si sono concentrati sugli oggetti e sulla gestione dell'inventario.

Come accaduto sin dall'inizio dello sviluppo di Diablo 4, gli sviluppatori hanno attinto a piene mani dai feedback dei videogiocatori, oltre ad aver analizzato i dati di gioco provenienti dai vecchi capitoli della serie. Il capo progettista Joe Shely ha quindi illustrato gli aggiornamenti implementati nella gestione degli oggetti e dell'inventario: innanzitutto i ragazzi di Blizzard hanno lavorato sul motore di gioco per rendere le armi più fisiche e realistiche, aggiungendo la velocità per ogni tipologia. Per quanto riguarda gli oggetti, questi hanno subito una catalogazione specifica che rende un senso di progressione ogni qual volta si sblocca un oggetto speciale. Armi e oggetti saranno facilmente riconoscibili grazie ai colori e gli sviluppatori stanno pensando ad un sistema che renda utile anche quelli di categorie più basse. Ovviamente ci sarà spazio anche per gli oggetti unici e mitici. Potete trovare tutti i dettagli a questo link.

Intanto Blizzard si prepara al BlizzCon Online di gennaio, occasione in cui Diablo 4 potrebbe mostrarsi con il reveal di una nuova classe.