Diablo 4 fa fuoco e fiamme: Lilith è sola sul podio dei giochi più venduti in Italia!

Nella nostra penisola, sono tantissimi i giocatori impegnati nella scoperta dei misteri del mondo di Diablo IV, al punto che il titolo Blizzard appare solo al comando sul podio dei videogiochi più venduti in Italia!

A confermarlo sono gli ultimi dati diffusi da IIDEA, l'associazione di categoria che rappresenta l'industria dei videogiochi nel nostro Paese. Con il Tweet che trovate in calce, scopriamo che nella settimana compresa tra lunedì 12 e domenica 18 giugno 2023, la vetta della classifica italiana ha avuto spazio solo e soltanto per Diablo IV, che monopolizza l'intera Top 3 videoludica.

Nello specifico, in prima posizione troviamo la versione PC dell'avventura Blizzard, seguita al secondo posto dalla versione PlayStation 5. In terza posizione, si attestano invece le versioni di Diablo IV proposte su Xbox Series X e Xbox Series S. Un successo dunque più che affermato per il quarto capitolo della saga ambientata a Sanctuarium, che trova la propria affermazione in Italia su hardware di nuova generazione, ormai facilmente reperibili dopo il complicato debutto avvenuto in piena pandemia.



Dopo il lancio del titolo, il team di Activision Blizzard si vede impegnato nel supporto post lancio del gioco, che accoglierà ben due espansioni narrative. Nel frattempo, i Dungeon Incubo di Diablo IV diventano più generosi nelle ricompense previste per gli avventurieri.