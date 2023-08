Diablo 4 è una furia inarrestabile: oltre 12 milioni di giocatori in soli 3 mesi

All'Opening Night Live della Gamescom 2023 non solo è stato mostrato il teaser trailer di Diablo 4 Stagione del Sangue, ma sono arrivate anche importanti conferme sul grande successo fin qui riscosso dall'ultima fatica targata Blizzard Entertainment.

Salito sul palco dell'ONL per parlare delle prossime novità in arrivo per il gioco, Rod Fergusson, general manager della serie di Diablo, ha confermato che Diablo IV ha già raggiunto quota 12 milioni di giocatori in tutto il mondo. Si tratta di un risultato davvero notevole, considerato che il più recente episodio della serie è disponibile su PC e console PlayStation e Xbox solo dal 6 giugno 2023: l'opera ha dunque impiegato poco meno di tre mesi per arrivare ad un simile traguardo, e con tutta probabilità vedrà crescere ancora di più i suoi numeri nel prossimo futuro.

Questi numeri eccellenti in fondo non sono neanche una sorpresa troppo sconvolgente: del resto Diablo 4 è diventato il gioco Blizzard venduto più velocemente di sempre, e già lo scorso luglio era riuscito a raggiungere i 10 milioni di utenti. Con il supporto continuo assicurato da Blizzard per i prossimi anni, il quarto capitolo di Diablo è destinato a tenere compagnia ancora molto a lungo ai giocatori, in attesa di scoprire cosa la Stagione del Sangue e tutti i successivi contenuti avranno da offrire non appena disponibili.