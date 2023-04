Diablo 4: la furia mortale del Negromante si scatena nel nuovo gameplay

Confermata la possibilità di saltare la Campagna di Diablo 4 (ma ad una condizione), per Blizzard è giunta l'ora di riaprire i cancelli di Sanctuarium per mostrarci un nuovo video approfondimento sui poteri 'mortali' dei Negromanti.

Il team di Irvine descrive i Negromanti come degli acuti evocatori che attingono all'Essenza di Ossa, Sangue e Ombra per generare inarrestabili orde di non morti. L'ampio ventaglio di stregonerie utilizzabili in battaglia dai Negromanti spazia dalle Esplosioni Cadaveriche agli incantesimi del Libro dei Morti, fino ad abbracciare le tecniche arcane che consentono al proprio alter-ego di evocare in battaglia dei scheletri servitori.

La grande duttilità del Negromante lo rende una delle Classi più apprezzate dagli appassionati vecchi e nuovi della serie ARPG di Blizzard. Non è un caso, d'altronde, se gli sviluppatori americani hanno deciso di depotenziare il Negromante dopo l'Open Beta di Diablo 4, riducendo i danni inflitti dalle stregonerie e dai servitori evocati per bilanciarne le abilità.

Già che ci siamo vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro approfondimento su come partecipare allo Stress Test di Diablo 4 che si terrà a maggio, con qualche settimana di anticipo rispetto all'apertura ufficiale dei server prevista per il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.