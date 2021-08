Diablo 4: il game director Luis Barriga non fa più parte di Blizzard

Tempo di ulteriori addii in casa Activision Blizzard: fonti affidabili hanno riferito al portale Kotaku che il game director di Diablo IV, Luis Barriga, non fa più parte della compagnia. Assieme a lui hanno fatto le valigie anche il level designer Jesse McCree e il designer di World of Warcraft Jonathan LeCraft.

Stando a quanto tali fonti hanno comunicato a Kotaku (che ha provato a contattare Activision Blizzard senza tuttavia ricevere dai diretti interessati dichiarazioni ufficiali sulla questione), per il momento l'azienda non avrebbe ancora comunicato ufficialmente l'allontanamento di queste tre figure chiave, ma la notizia sarebbe comunque già stata riferita a tutti i team di sviluppo interni. Inoltre, Activision Blizzard non avrebbe fornito ai suoi dipendenti una motivazione concreta sul perché di questi tre addii, sebbene non sia da escludere che il tutto sia collegato alle recenti accuse di ambiente di lavoro tossico, discriminazioni e molestie mosse contro il colosso dell'industria videoludica. In precedenza, inoltre, anche il presidente e il direttore delle risorse umane di Blizzard hanno lasciato la compagnia.

Resta ora da capire quanto l'abbandono del director di Diablo IV influirà sul proseguo dello sviluppo. Di recente Activision ha fornito aggiornamenti sull'uscita di Diablo 4 e Overwatch 2, confermando che i lavori su entrambi i giochi stanno procedendo a ritmo sostenuto e con significativi progressi nello sviluppo. Ma prima di vederli all'opera sarà necessario aspettare ancora un po'.