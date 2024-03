Diablo 4 su Game Pass, attenzione: la versione PC richiederà Battle.net

Mancano ormai pochi giorni all'arrivo di Diablo 4 'gratis' su Xbox e PC Game Pass. Gli iscritti al servizio che attendono con impazienza di esplorare Sanctuarium su PC, però, dovranno seguire un particolare procedimento per effettuare l'installazione del kolossal action ruolistico di Blizzard.

Come spiegatoci dai curatori del 'blog istituzionale' di Xbox Wire, gli abbonati a PC Game Pass che vorranno effettuare il download di Diablo 4 sul proprio computer gaming d'elezione dovranno installare Battle.net e, una volta effettuato l'accesso al client PC di Blizzard, connettere l'account Battle.net al profilo Microsoft con abbonamento attivo a Game Pass.

Diversamente da tutti gli altri videogiochi elencati nell'app PC del Game Pass, quindi, nel caso specifico di Diablo 4 sarà necessario effettuare questo passaggio supplementare per avviare l'installazione 'gratuita' dell'ARPG di Blizzard Entertainment.

A chi ci segue, ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile su PC e Xbox Game Pass a partire dalla giornata di giovedì 28 marzo. In vista dell'apertura dei cancelli di Sanctuarium per tutti gli iscritti a Game Pass, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Diablo 4.

