Diablo 4 su Game Pass è davvero possibile? Le notizie dal CMA fanno sperare

Lo scorso 13 marzo, quando mancavano pochi giorni all'inizio della Beta, Rod Fergusson spegneva le speranze di coloro desiderosi di vedere Diablo 4 su Xbox Game Pass affermando di non avere alcun piano in merito. Nel mondo videoludico, tuttavia, le cose possono cambiare in fretta, specialmente quando all'orizzonte s'intravede un'acquisizione da 70 miliardi di dollari.

Dopo oltre un anno dall'annuncio, Microsoft comincia ad intravedere la finalizzazione dell'acquisizione di Activision-Blizzard-King. Un primo promettente segnale è arrivato una settimana fa, quando la Commissione Europea ha dimostrato d'aver accolto di buon grado gli accordi che la casa di Redmond ha proposto a Nintendo, NVIDIA, Boosteroid e Ubitus, compagnie alle quali ha promesso i suoi prodotti (e quelli di Activision, Call of Duty incluso) per almeno 10 anni. Accordi che la sola Sony ha dimostrato di non apprezzare, rifiutandoli.

La speranza è stata definitivamente riaccesa quest'oggi, quando la finora dubbiosa Competition and Markets Authority (CMA), l'autorità garante del Regno Unito, ha messo da parte le sue preoccupazioni affermando che, alla luce delle indagini condotte finora, non sussisterebbe alcun pericolo per il mercato e la concorrenza. Il verdetto ufficiale è atteso per il 26 aprile, ma alla luce della dichiarazione di cui sopra l'approvazione non sembra più un miraggio. Tutt'altro, pare essere ormai dietro l'angolo, esattamente come l'ok della Commissione Europea, che invece si esprimerà in via definitiva il 22 maggio.

Le promettenti notizie hanno fatto riaccendere le speranze di vedere Diablo 4 in Xbox Game Pass. È vero, al momento Blizzard non è affatto intenzionata ad inserirlo nel catalogo, ma a meno di grosse sorprese la compagnia di sviluppo potrebbe entrare a far parte di Microsoft nel giro di qualche mese. Forse non in tempo per il 6 giugno, giorno di lancio di Diablo 4, ma ragionevolmente entro la fine del 2023. A quel punto le decisioni verrebbero prese a Redmond, e sappiamo tutti come agiscono da quelle parti: tutti i titoli della casa finiscono in Game Pass e non vediamo perché Diablo 4 dovrebbe fare eccezione.